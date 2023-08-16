20 серпня 2023

Один молодик досить довго вибирав собі професію для життя. Але йому ніяк не виходило зупинитися на чомусь конкретному. Тоді він вирушив до старця, відомого всім своїм мудрістю, і запитав його:

— Скажіть, будь ласка, чи є сенс займатися нелюбою?

На це старець відповів:

— Якось знайомий мені тесляр серйозно захворів. І тоді його дружина, домогосподарка, вирішила його замінити. Але за короткий час вона (з добрих, до речі, спонукань!) встигла стільки всього наробити, що теслі потім на виправлення її помилок знадобилося 3 місяці роботи. Подібна ж історія трапилася, і коли лікар спробував замінити коваля… Якщо ти займатимешся справою, яка тобі не до вподоби, то твоя робота не сподобається нікому. Або вона принесе більше шкоди, ніж користі. Кожен має бути на своєму місці і займатися тим, заради чого народився Божий.

— А як мені зрозуміти, що я займаюся тим, заради чого з'явився на світ Божий? — спитав юнак.

— Улюблена робота виконується на одному подиху. І час при цьому летить непомітно, ти немов забуваєш про себе самого. Коли ж робота не до душі, то хочеться якнайшвидше її завершити. Часом навіть не переймаючись результатом. Хіба може людина, яка виконує ненависну роботу, з повагою ставитися до себе? Виконуючи таку роботу, важко пізнати справжню радість.

— Виходить, кожен у цьому житті має займатися лише улюбленою справою? — перепитав юнак. — Але хіба таке можливо?

- Звісно, можливо. Головне зрозуміти, що саме це є основою мудрого життя. Знайди роботу до душі. І якщо ти сприйматимеш її як творчість або як хобі, тоді тобі не доведеться важко працювати жодної хвилини свого життя…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.