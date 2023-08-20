З пекла до раю за 10 хвилин: Віда «поховав» команду українця у матчі Ліги чемпіонів після вбивства фаната (відео)

Неймовірною радістю для одних і трагедією для інших завершився в Афінах матч-відповідь 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів між місцевим АЕКом і хорватським «Динамо» з Загреба, що відбувся через 11 днів після вбивства фаната грецького клубу.

Після домашньої поразки в Загребі (1:2) команда українського ексгравця «Динамо» та «Шахтаря» Богдана Михайличенка ще на 90-й хвилині сенсаційно вигравала у АЕКа в гостьовій зустрічі — 2:0 (на 45+1-й хвилині влучним ударом відзначився Шутало, а на 65-й — Любічич), але у компенсований арбітром час греки перевернули все з ніг на голову.

Спочатку на 90+2-й хвилині аргентинець Араухо зробив рахунок за сумою двох зустрічей нічийним, а на 90+10-й колишній київський динамівець Віда добив м'яч у сітку воріт свого колишнього клубу після того, як голкіпер хорватів відбив удар з пенальті у виконанні Гарсії. АЕК переміг чемпіона Хорватії за сумою двох матчів — 4:3 і в раунді плей-оф Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським «Антверпеном».

До речі, на матчі в Афінах були присутні мати і дядько 29-річного Міхаліса Кацуріса, якого зарізали 8 серпня перед грою, що не відбулася в термін, між АЕКом і «Динамо». Після гри вони на запрошення клубу відвідали роздягальню афінського клубу.

Дядько та мати загиблого вболівальника на трибунах стадіону в Афінах

Зазначимо, що інші пари раунду плей-оф Ліги чемпіонів, з якої вилетів «Дніпро-1», сформували (матчі намічені на 22/23 та 29/30 серпня):

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Янг Бойз» (Швейцарія)

«Ракув» (Польща) — «Копенгаген» (Данія)

«Мольде» (Норвегія) — «Галатасарай» (Туреччина)

«Рейнджерс» (Шотландія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

«Брага» (Португалія) — «Панатінаїкос» (Греція)

Нагадаємо, що чемпіон України «Шахтар» одразу потрапив до групової стадії Ліги чемпіонів (жеребкування — 31 серпня). Окрім підопічних Патріка ван Леувена, місця в основній сітці турніру собі вже забезпечили: «Арсенал», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» (всі — Англія), «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Реал Сосьєдад», «Севілья» (всі — Іспанія), «Баварія», «Боруссія» Д., «Лейпциг», «Уніон» (всі — Німеччина), «Інтер», «Лаціо», «Мілан», «Наполі» (всі — Італія), «Ланс», «ПСЖ» (обидва — Франція), «Бенфіка», «Порту» (обидва — Португалія), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Зальцбург» (Австрія), «Селтік» (Шотландія) та «Црвена Звезда» (Сербія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Сергій Кривцов разом із Ліонелем Мессі завоював перший трофей в історії «Інтер Маямі».

Фото ФК АЕК

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