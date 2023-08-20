Відомий кулінар поділився маминим рецептом маринованих помідорів з бадиллям моркви: гості будуть у захваті
Кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно вразив українців рецептом смаженого соняшника, розповів, що його мама готує дуже смачні помідори з бадиллям моркви.
Така закрутка подобається всім їхнім родичам та знайомим.
Тож Клопотенко запропонував приготувати мариновані помідори за маминим рецептом. Маринувати помідори кулінар радить у 3-х літровій банці.
Інгредієнти:
2 кг середніх помідорів
4 листки морквяного бадилля
1 л води
4 ст.л. цукру
1 ст.л. солі
70 мл оцту.
Приготування:
На дно трилітрової банки викласти морквяне бадилля.
Вимити та висушити помідори та щільно заповнити ними банку.
Залити помідори окропом, коли вода охолоне, злити її та залити окропом знову.
Поки помідори настоюються в окропі, приготувати маринад.
Для цього закип'ятити у каструлі 1 л води, додати 4 ст.л. цукру та 1 ст.л. солі. Влити у маринад 70 мл оцту та ретельно перемішати.
Вдруге зливши з помідорів воду, залити їх маринадом й закрутити простерилізованими кришками.
Перевернути банки та залишити їх в такому стані десь на добу. Зберігати у прохолодному місці.
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