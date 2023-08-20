Відомий кулінар поділився маминим рецептом маринованих помідорів з бадиллям моркви: гості будуть у захваті

Кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно вразив українців рецептом смаженого соняшника, розповів, що його мама готує дуже смачні помідори з бадиллям моркви.

Така закрутка подобається всім їхнім родичам та знайомим.

Тож Клопотенко запропонував приготувати мариновані помідори за маминим рецептом. Маринувати помідори кулінар радить у 3-х літровій банці.

Інгредієнти:

2 кг середніх помідорів

4 листки морквяного бадилля

1 л води

4 ст.л. цукру

1 ст.л. солі

70 мл оцту.

Приготування:

На дно трилітрової банки викласти морквяне бадилля.

Вимити та висушити помідори та щільно заповнити ними банку.

Залити помідори окропом, коли вода охолоне, злити її та залити окропом знову.

Поки помідори настоюються в окропі, приготувати маринад.

Для цього закип'ятити у каструлі 1 л води, додати 4 ст.л. цукру та 1 ст.л. солі. Влити у маринад 70 мл оцту та ретельно перемішати.

Вдруге зливши з помідорів воду, залити їх маринадом й закрутити простерилізованими кришками.

Перевернути банки та залишити їх в такому стані десь на добу. Зберігати у прохолодному місці.

Нагадаємо, суддя кулінарного шоу «МайстерШеф Україна» Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати соковиті курячі гомілки у хрусткому тісті.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram