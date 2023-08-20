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Україна

Знадобиться близько пів року: український пілот розповів про навчання на F-16

16:30 20 серпня 2023
F-16

Як відомо, США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні літаки F-16. Особливістю винищувача такої моделі є велика номенклатура різних систем озброєнь, через що опанування літака потребує значного часу.

Про це розповів пілот Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish в етері телемарафону.

Також пілот зазначив, що для участі в програмі українським льотчикам необхідний високий рівень володіння англійською мовою.

За словами Moonfish, тренування будуть зосереджені навколо того типу бойових місій, які є основними наразі для української авіації. Крім того, будуть враховані ті бойові умови, в яких доводиться воювати українським пілотам.

Moonfish також повідомив, що строк підготовки пілота залежатиме від його індивідуальних здібностей. За його оцінкою, на освоєння винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько пів року.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Серед низки питань, які будуть розглянуті під час візиту, буде й питання щодо F-16 для України.

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