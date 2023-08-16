21 серпня 2023

Це було дуже давно. Один король наказав своїм слугам розмістити на дорозі величезний камінь, який до того ж був гладким з усіх боків. Слуги дивувалися, навіщо королю знадобилася ця дивна витівка. Але він сам добре знав, що робить. І коли слуги з неймовірними зусиллями закотили камінь на дорогу, король сховався неподалік у спеціальному укритті та почав спостерігати.

Його цікавило лише питання — чи прибере хтось камінь з дороги. Дорога ця, до речі, з'єднувала сусідні міста і, рухаючись далі, можна було потрапити до моря. Тому тут завжди можна було зустріти багато торговців, мандрівників та інших подорожніх.

І що ж побачив правитель, який спостерігав за дорогою? Всі, хто проходив або проїжджав повз, голосно обурювалися тим, що король не може змусити своїх підданих стежити за дорогами і впорядкувати їх. Особливо обурювалися торговці, які голосно лаяли короля, на чому світ стоїть! Але жодному з них навіть на думку не спало, що можна самому чи разом з іншими спробувати прибрати злощасний камінь зі шляху.

Нарешті на дорозі з'явився бідний селянин, який віз на базар зібрані зі свого городу овочі. Він побачив камінь, зупинився, озирнувся і спробував за допомогою воза з двома биками відтягнути камінь на узбіччя. Але камінь був настільки важким, що у бідолахи нічого не виходило. Тоді він почав кликати інших людей на допомогу, але ніхто з тих, хто проїжджав повз нього, не захотів підтримати його. Король, який спостерігав за цими спробами, вже було вирішив, що селянин здасться і поїде далі. Але той і не думав здаватися, адже камінь заважав не тільки йому, а й іншим людям.

Він розпряг биків, підклав під величезний валун дошки, обв'язав мотузками і після довгих зусиль йому все ж таки вдалося зіштовхнути камінь у придорожню канаву. А під каменем, на свій подив, він раптом виявив повний золотих монет шкіряний мішечок із запискою, в якій говорилося, що це нагорода тому, хто позбавить себе та інших перешкоди, що заважали всім. Кмітливому селянинові нескладно було ще раз переконатися в старій істині — кожна перешкода на нашому шляху здатна подарувати можливість змінити своє життя на краще.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.