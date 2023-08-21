«Вагнерівець» розбив дівчині голову та обличчя, порізав шию, а потім зґвалтував

На росії, схоже, повторюється «холодне літо 53-го». 70 років тому воно було спричинене смертю Сталіна та звільненням з таборів сотень тисяч кримінальників. Нинішній «господар кремля», на жаль, ще живий, але він помилував вже безліч ґвалтівників та вбивць, які наводнюють російські міста та села. І продовжують вбивати та ґвалтувати. За даними МВС росії, в першому півріччі цього року зафіксоване зростання тяжких та особливо тяжких злочинів на 26,8 відсотка.

24-річний Олексій Костромін з Кіровської області (до речі, співробітник федеральної системи виконання покарань) наприкінці 2021 року був засуджений за жорстоке вбивство. За рік до того він до смерті забив молотком свою дівчину за те, що вона ходила по клубах з іншими хлопцями. Спочатку тричі вдарив ззаду по голові, а, коли та впала, гамселив, поки дівчина не перестала рухатися. Після чого перевдягнувся, вкрав машину та й поїхав кататися.

Та відсидів він трохи понад рік з отриманого девʼятирічного терміну. Бо у 2022-му вже воював в Україні у складі ПВК «Вагнер». А невдовзі після так званого заколоту пригожина отримав помилування від путіна та повернувся додому. І ось знову його розшукують.

18 серпня, за кілька днів після повернення, Костромін напав на 26-річну дівчину, розбив їй голову, жорстоко побив, після чого зґвалтував, повідомляє телеграм-канал BAZA. Чи виживе постраждала, невідомо. Наразі вона перебуває в реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм мозку, зламаними кістками та колотими ранами.

Як повідомляли «ФАКТИ», кримінальне минуле є у багатьох окупантів, що завербувалися воювати проти України.

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