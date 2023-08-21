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Аджика із зелених помідорів: готуємо пікантний універсальний соус на зиму

13:53 21 серпня 2023
Аджика

Традиційно аджику готують з солодких перців з додаванням зелені, а ще її можна робити із зелених помідорів.

Автори ресурсу «Ідеї для сніданку та вечері» стверджують, що ця «некласична аджика» виходить пікантною, ароматною і дуже смачною. Аджику із зелених помідорів називають універсальним соусом, який підійде до багатьох страв: м'яса, картоплі, круп, або просто з скибочкою свіжого хліба як перекус. Її гостроту регулюють на свій смак, збільшивши або зменшивши кількість гострого перцю.

Інгредієнти:

  • Помідори зелені — 1 кг;
  • Болгарський перець (великий, м'ясистий) — 1 шт.;
  • Перець гострий стручковий — 2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 7 зубчиків;
  • Олія — 150 мл;
  • Оцет (9%) — 30 мл;
  • Сіль — 1 ст. л. (з гіркою);
  • Цукор — 2 ст. л. (з невеликою гіркою);
  • Базилік (та інші приправи до смаку) — 1 ч. л.

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Приготування:

  • З помідорів видаліть плодоніжки, перці розріжте навпіл і вичистіть серцевину з насінням. Цибулю та часник очистіть від шкірки. Всі овочі промийте під проточною чистою водою.
  • Банки та кришки помийте і простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом.
  • Подрібнити усі овочі — це можна зробити за допомогою м'ясорубки чи блендера.
  • Перелити масу в каструлю, додайте сіль, цукор та рослинну рафіновану олію. Після закипання вогонь зменшити до мінімального та варити аджику близько 30 хвилин, періодично помішуючи.
  • За п'ять хвилин до готовності додати сухий базилік, а наприкінці влийте оцет. Залиште покипіти близько хвилини і зніміть соус з вогню.
  • Гарячу аджику розкладіть по стерильним баночкам, закатайте кришками і переверніть верх дном. Закутайте теплим пледом або рушником і залиште до повного остигання при кімнатній температурі. Потім приберіть банки в комору, льох або на нижню поличку в холодильнику для тривалого зберігання.

Раніше бабусіним рецептом аджики поділилася кулінарка Оксана Вознюк. Серед складовоих — перець, помідори, яблука та морква.

Фото Pixabay

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