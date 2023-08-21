Німеччина незабаром розпочне ремонт танків в Україні

Німецький оборонний підрядник Rheinmetall планує розпочати ремонт танків в Україні вже за кілька днів.

«Ми почнемо надавати послуги вже цього місяця, — заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. — Перші дванадцять українських працівників пройшли навчання в Німеччині, на черзі наступні дванадцять».

За його словами, також виробництво танків в Україні має розпочатися найближчим часом.

«Це може статися швидко, там достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів. Ми хочемо взяти їх в оренду, а потім на одній-двох виробничих лініях виробляти машини за стандартами НАТО», — сказав Армін Паппергер.

Щодо літаків F-16, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра подякував своєму американському колезі Ентоні Блінкену за хорошу й швидку співпрацю. Уряд США заявив, що хоче дозволити Данії та Нідерландам швидко передати Україні F-16. Представник Державного департаменту США повідомив Deutsche Presse-Agentur, що обидві країни були запевнені, що отримання дозволів буде прискорено, щоб винищувачі могли бути доставлені до Києва, щойно завершиться підготовка українських пілотів і технічного персоналу.

Україна вже давно наполягає на постачанні західних винищувачів, щоб зламати російську перевагу в повітрі. Наразі Київ має лише застарілі радянські літаки. Нинішній наступ українських військ страждає від відсутності повітряного прикриття і просувається не так швидко, як сподівався Київ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данія надасть Україні 19 літаків F-16.

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