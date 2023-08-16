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«Порцелянові» історії
22 серпня 2023
ГОНДОЛА КОХАННЯ
ГОНДОЛА КОХАННЯ Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2002
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 34×74 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось прийшов садівник у перукарню зробити зачіску і трохи підстригти бороду. Наприкінці процедури, що викликала у відвідувача справжнє захоплення, перукар сказав:

- Я не можу взяти у вас гроші. Цього тижня я стрижу на громадських засадах.

Садівник подякував йому і пішов. Наступного ранку, коли перукар прийшов відкрити свій заклад, перед дверима він знайшов лист подяки і дванадцять прекрасних троянд.

Потім прийшов постригти кондитер. І коли він хотів заплатити, перукар повторив:

- Я не можу взяти гроші. Цього тижня я стрижу на громадських засадах.

Задоволений і веселий кондитер вирушив на роботу. Наступного ранку перукар знайшов біля дверей лист подяки і дванадцять свіжих тістечок.

Коли відомий усьому місту чиновник, якому перукар зробив чудову стрижку, потягнувся за гаманцем, господар перукарні знову вимовив:

- Грошей у вас, любий, я не братиму. Цього тижня я стрижу на громадських засадах.

Гість зрадів і, досить потираючи руки, попрощався. Наступного дня, коли перукар прийшов у салон, біля його дверей стояло дванадцять чиновників із дітьми та дружинами, спрямованими сюди вчорашнім відвідувачем.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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