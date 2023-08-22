Де і коли дивитися «Динамо» — «Бешикташ»: розклад трансляцій та прогноз матчу Ліги конференцій

У четвер, 24 серпня, київське «Динамо», яке в драматичному поєдинку перемогло грецький «Аріс», проведе в Бухаресті на стадіоні «Джулешті» перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького «Бешикташа» (арбітр — Даррен Інгленд із Англії).

Якщо «Динамо» пройшло одного суперника у кваліфікації Ліги конференцій, то «Бешикташ» уже успішно подолав дві відбірні стадії на шляху до групового турніру, вибивши з боротьби албанську «Тірану» (3:1 вдома та 2:0 на виїзді) та азербайджанський «Нефтчі» (3:1 у гостях та 2:1 вдома).

Раніше суперники неодноразово зустрічалися між собою в єврокубках. Загалом «Динамо» та «Бешикташ» провели 10 матчів, у шести з яких перемогу святкували кияни та лише у двох стамбульці. До речі, останній очний поєдинок команд, в 2016-му у груповому турнірі Ліги чемпіонів, завершився принизливим розгромом «стамбульських орлів» — 6:0. І тепер турецькі вболівальники просто вимагають від своїх улюбленців переконливого реваншу…

Огляд матчу «Динамо» — «Бешикташ» — 6:0 (6 грудня 2016 року)

Букмекери віддають перевагу «Бешикташу» в майбутньому поєдинку. Наприклад, аналітики Favbet виставили такі коефіцієнти на матч: на перемогу «Динамо — 3,40, на нічию — 3,65, на перемогу «Бешикташа» — 2,29. На те, що до групового турніру пройде «Динамо», можна поставити з коефіцієнтом 3,40, «Бешикташ» — 1,34.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Бешикташ» (початок — о 20:00) покажуть телеканал «2+2», а також YouTube-канали FootballHub та «Динамо Київ».

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

24 серпня (четвер)

«Динамо» — «Бешикташ» 20:00 «2+2», YouTube-канал FootballHub, YouTube-канал «Динамо Київ»

Нагадаємо, що також у раунді плей-оф Ліги конференцій виступає «Дніпро-1». Свій перший матч, на виїзді проти словацького «Спартака» із Трнави, дніпряни проведуть у середу 23 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі Ліги конференцій.

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