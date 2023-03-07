Фірмові страви від Алли Пугачової, що підкорили серце Галкіна: котлети з яблуками та «шарліпупа»

Багато шанувальників Аллі Пугачової стверджують, що вона — не тільки «жінка, яка співає», а й «жінка, яка чудово готує», про що свідчить хоча б рецепт її жарених огірків.

А фірмові страви Примадонни, мабуть, не менш захоплюють, ніж її пісенна творчість.

Так чим же дивує Пугачова своїх дітей та чоловіка? Які страви Примадонни до вподоби Максиму Галкіну, який ось уже стільки років живе з нею поруч?

Котлети з яблуками

Співачка радить брати м'ясо трьох сортів: свинину, яловичину і баранину у рівних пропорціях. Потрібно перебити м'ясо на фарш будь-якими доступними способами.

Далі подрібнити на м'ясорубці одну велику цибулину, додати яйце й замочений у молоці хлібний м'якуш.

Загалом, все як у звичних нам котлетах. Потім додати терте яблуко, яке інтенсивно перемішати з фаршем. Наостанок усе посолити та перчити до смаку.

Далі сформувати котлети та жарити на олії.

«Шарліпупа»

Ця страва наскільки смачна, настільки й калорійна. А готувати її не складно.

Змастити сковорідку вершковим маслом (можна і олією).

На змащене деко викласти м'ясо (яке є) або рибу порційними шматками.

Зверху на м'ясо покласти картоплю, порізану кружальцями, а на картоплю — кільця цибулі.

Все щедро притрусити тертим сиром. Поверх усього полити майонезом.

Запікати у духовці приблизно пів години. За цей час вона перетворюється у смакоту, яку радо їдять всі в сім'ї Алли Борисівни.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати рулет зі шпинату з вершковим сиром та червоною рибою.

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