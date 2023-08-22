Отаке гламурне життя шоумена: Володимир Остапчук показав, як з дружиною копав картоплю на дачі
Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно потрапив у скандал через некоректне висловлювання про жінок, долучився до городніх робіт. Разом з новою дружиною Катериною Полтавською він поїхав в Умань до батьків, щоб допомогти їм копати картоплю.
Володимир та Катерина, як справжні селяни, поралися на городі. Володимир викопував картоплю лопатою, а Катерина збирала у відра.
Володимир не забув зняти процес на відео на опублікувати в інстаграмі.
«Короткометражка «Картопля», — коротко підписав відео Остапчук.
В коментарях фоловери жартують, що батьки ноумена нарешті дочекалися роботящої невістки та згадують «жахи дитинства», коли усі копали картоплю, не залежно від статусів і заробітків.
Нагадаємо, Володимир та Катерина облаштовують заміський будинок, роблять там ремонт. Колишня дружина шоумена Христина Горняк вимагає розподілу майна.114