23 серпня 2023

Напевно, вам, друзі мої, не раз доводилося чути про те, що «чорний кіт — до невдачі». Дивно, звичайно, але ці забобони зберігаються століттями. Ще у Стародавньому Єгипті кішки вважалися недоторканними тваринами. Траплялося, що вбивство однієї з них каралося смертною карою. Але з часом боротьба з чаклунством у Європі поклала край такому трепетному ставленню до цих домашніх тварин.

Історики стверджують, що зв'язок між невезінням та чорними кішками з'явився у XIII столітті. Точно невідомо, як і чому кішки стали асоціюватися у середні віки з відьмами, але віра була настільки стійкою, що люди повально відловлювали їх та вбивали під час пандемії «чорної смерті» 1348 року. За іронією долі, усунення кішок лише посилило чуму, яка найчастіше поширювалася через гризунів.

Коли в XVI столітті в деяких країнах Європи почали боротися з чаклунством, кішки (особливо чорні) виявилися втягнутими у полювання просто тому, що «підозрілі» жінки за душевною добротою забирали бродячих котів до себе додому. І в якийсь момент люди раптом повірили, що це не просто «домашні улюбленці», а самі відьми, які перетворилися на тварин.

До речі, забобони про те, що чорний кіт переходить дорогу «до невдач», різні культури трактують по-своєму. Наприклад, німці вважають, що кішка, яка переходить справа наліво, — до поганих новин, тоді як кішка, що перебігає дорогу зліва направо, — до добрих.

Історики стверджують, що деякі пірати також дотримувалися переконань, що ґрунтуються на спостереженнях за котами. Вони вважали, що якщо чорна кішка наближається до вас, то це погана прикмета, а якщо кішка втікає від вас, то це — до гарних новин. Ну, а якщо вже чорна кішка забиралася на корабель, а потім поспішно покидала його, тоді всі були впевнені, що судно під час наступного плавання неодмінно піде на дно.

У той же час в деяких країнах вважалося, що чорні кішки приносять удачу. Англійці, наприклад, досі нерідко дарують чорних котів нареченим, щиро вірячи в те, що в такому разі шлюб буде благополучним. Японці теж часто називають чорних кішок символом удачі. Це, на їхню думку, особливо важливо для самотніх жінок, оскільки присутність чорної кішки в домі нібито обов'язково приваблює найкращих шанувальників.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.