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Суспільство та люди

У ПФУ пояснили, чому пенсіонерам потрібно обов'язково повідомляти фонд про втрату або обмін паспорта

18:13 23 серпня 2023
Паспорт

В Україні, де дозволили користуватися простроченими паспортами, пенсіонери мають повідомляти Пенсійний фонд про зміну паспортних даних у разі його втрати, обміну тощо. Про це повідомили в ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Там зазначили, що це важливо, адже формування виплатних документів та виплата пенсійних коштів здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Повідомити про зміну паспортних даних можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ або онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як бути з «неправильними» паспортами, а ткож про те, кому з українців потрібно вклеїти нове фото у паспорт.

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