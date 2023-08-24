Справжній національний смаколик: морозиво з салом

Талановитий і натхнений український шеф-кухар, гастроентузіаст Андрій Клюс входить до ТОП-120 «Ukrainian Culinary Faces». На своєму YouTube-каналі, що стрімко набирає популярності, він розповідає, як готувати найскладніші страви світової кулінарії і національної кухні.

Андрій Клюс

А ще він знімає критичні огляди на витвори своїх значно розкрученіших в Мережі колег з рф — Юлії Висоцької, Іллі Лазерсона, Василя Ємельяненка і Костянтина Івлєва, і ці іронічні ролики незмінно збирають тисячі переглядів.

Днями шеф-кухар зробив справжній подарунок своїм підписникам до Дня Незалежності України, показавши, як готувати морозиво з… салом.

Необхідні продукти:

жовтки курячі — 5 шт

цукор — 100 г

вершки 30% - 200 мл

молоко — 300 мл

сало з м’ясом (або бекон) — 300 г

дрібка солі та любові

сухий лід — 500 г

Як готувати

Змішуємо цукор, вершки, жовтки та доводимо на водяній бані до температури 63−70 градусів Цельсія, охолоджуємо до кімнатної температури.

Нарізаємо мілким кубиком бекон, обсмажуємо до золотистого кольору і разом з витопленим жиром з’єднуємо з молоком та охолоджуємо.

Подрібнюємо сухий лід, додаємо в масу та перемішуємо жорстким вінчиком (мʼяким це буде зробити важко).



Важливо: сухий лід не беремо руками, бо температура -80 градусів Цельсія, тримаємо подалі від дітей та слизових оболонок, він призначений тільки для охолодження маси та виконання ролі фрізера (разом з вінчиком).

Перекладаємо охолоджену масу в тару і ставимо в морозилку на 2 години для стабілізації.

Нагадаємо також, що суддя проекту «МастерШеф» Володимир Ярославський є прихильником морозива з чорного хліба.

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