Це буде ваша коронна страва: готуємо борщ з сочевицею
Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук у вільний час обожнює готувати для чоловіка — відомого актора та ведучого Олександра — та сина Тимура. Оскільки вона дотримується веганського принципу харчування, традиційний борщ «переробила» під себе та поділилась рецептом із «ФАКТАМИ».
Інгредієнти на 3 л води:
7−8 картоплин
0,5 стакана червоної сочевиці
1 морквина
1 буряк
капустина свіжа + квашена — близько 300 г
1 цибулина
1 невелика солодка перчина
1 свіжий томат
2−3 зубчики часнику
2 ст. ложки томатної пасти
чорний перець, сіль, лавровий лист, свіжа зелень — до смаку
олія для смаження
Приготування
Воду довести до кипіння, посолити, всипати сочевицю, нарізані картоплю та капусту. Порізати цибулю, натерти моркву, буряк. Все відправити на пательню для смаження. Додати перебиті у блендері солодкий перець та томат, томатну пасту. Протушкувати все 5 хвилин і відправити у каструлю до овочів, що варяться. Туди ж додаємо нарізаний часник та лавровий лист. Варимо 7−10 хвилин на слабкому вогні. Щоб борщ був наваристий, розім’яти невелику частину картоплі з овочами (відразу ж у каструлі). В готовий борщ додати духмяний перець та зелень.
А відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво розробив рецепт борщу для воїнів.
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