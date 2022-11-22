Це буде ваша коронна страва: готуємо борщ з сочевицею

Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук у вільний час обожнює готувати для чоловіка — відомого актора та ведучого Олександра — та сина Тимура. Оскільки вона дотримується веганського принципу харчування, традиційний борщ «переробила» під себе та поділилась рецептом із «ФАКТАМИ».

Інгредієнти на 3 л води:

7−8 картоплин

0,5 стакана червоної сочевиці

1 морквина

1 буряк

капустина свіжа + квашена — близько 300 г

1 цибулина

1 невелика солодка перчина

1 свіжий томат

2−3 зубчики часнику

2 ст. ложки томатної пасти

чорний перець, сіль, лавровий лист, свіжа зелень — до смаку

олія для смаження

Приготування

Воду довести до кипіння, посолити, всипати сочевицю, нарізані картоплю та капусту. Порізати цибулю, натерти моркву, буряк. Все відправити на пательню для смаження. Додати перебиті у блендері солодкий перець та томат, томатну пасту. Протушкувати все 5 хвилин і відправити у каструлю до овочів, що варяться. Туди ж додаємо нарізаний часник та лавровий лист. Варимо 7−10 хвилин на слабкому вогні. Щоб борщ був наваристий, розім’яти невелику частину картоплі з овочами (відразу ж у каструлі). В готовий борщ додати духмяний перець та зелень.

А відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво розробив рецепт борщу для воїнів.

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