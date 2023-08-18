Справжнє українське морозиво з азовського хліба від судді «МастерШефа» Ярославського: обов’язково здивуйте ним близьких

Автор рецепту холодного десерту із полуниці та персика, суддя проекту «МастерШеф» Володимир Ярославський пригадав страву, яку свого часу готував за кордоном. Нею виявилося справжнє українське морозиво з чорного хліба.

Причому кулінар використав особливий сорт хліба — «Азовський» (темний і духмяний).

«Багато разів готував його на вечерях в Україні та закордоном і гості завжди дивувалися та запитували рецепт. Це морозиво смачне й одночасно незвичне, тому раджу обов’язково спробувати приготувати та здивувати своїх близьких», — говорить шеф-кухар.

Для приготування морозива вам знадобляться:

170 молока

125 г Азовського хлібу (певно, можна використати й інший темний хліб)

25 г вершкового масла

6 жовтків

90 г цукру+30 г води

250 г вершків 30−35%

сіль та ванільний цукор за бажанням.

Приготування

Подрібнюємо хліб блендером зі шматочком вершкового масла, підсмажуємо на пательні з сіллю.

У сотейник наливаємо молоко, додаємо подрібнений хліб і повільно доводимо до кипіння.

Знімаємо з вогню, даємо трішки охолонути, та вже іншою насадкою блендера робимо суміш максимально однорідною.

Окремо збиваємо жовтки, а цукор з водою доводимо до кипіння і уварюємо до стану сиропу.

Коли жовтки вже пінні, продовжуємо їх збивати та тоненькою цівкою вливаємо одразу знятий з плити ще киплячий сироп. Його треба лити на проміжок між вінчиком і чашкою, безпосередньо на жовтки.

Продовжуємо збивати масу до охолодження (це займає 7−9 хвилин).

Виливаємо суміш у форму і ставимо в морозилку на 7−8 годин.

Морозиво готове!

Зверніть увагу також на рецепт знайомого з дитинства морозива-брикета від популярної української фудблогерки.

Фото СТБ

35

Читайте нас у Facebook та Instagram