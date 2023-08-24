Чудовий рецепт до святкового столу від Лізи Глінської: меренговий торт з масляним кремом та ягодами

Тільки уявіть, зовні — хрустка скоринка, всередині — ніжне суфле. Це — меренговий торт. А якщо зовні прикрасити його стиглими літніми ягодами — виходить неймовірна смакота. У цьому впевнена відома українська фудблогерка, кондитер Ліза Глінська.

Для приготування меренгових коржів візьміть:

200 г білка кімнатної температури (це орієнтовно 6,5 шт.);

300 г цукру (12 ст. л. з гіркою);

30 г кукурудзяного крохмалю (3 ч. л.);

дрібку лимонної кислоти.

Коржі слід змастити масляним кремом, приготованим з 250 г згущеного молока та 250 г вершкового масла жирністю 62% кімнатної температури.

Технологія приготування

Змішуємо в чаші комбайну білок (кімнатної температури) з лимонною кислотою. Збиваємо на середніх обертах до утворення піни.

Після утворення піни поступово додаємо цукор, продовжуючи збивати на середніх обертах.

Коли цукор розчинився, збільшуємо оберти вище середнього та збиваємо ще 3−4 хвилини.

Додаємо до меренги кукурудзяний крохмаль за допомогою сита та делікатно перемішуємо силіконовою лопаткою. Меренга готова.

Меренгову масу ділимо на 3 частини: 220 г — одна частина, 220 г — друга і те, що лишиться, будемо використовувати для декору.

Ставимо на пергамент кондитерське кільце діаметром 20 см. Перекладаємо в середину кільця одну частину меренги та розрівнюємо її за допомогою силіконової лопатки. Обережно знімаємо форму та трішки підрівнюємо край, якщо це потрібно.

Переставляємо форму на пергамент, поруч з першим коржем.

Викладаємо в кільце другу частину меренги та розрівнюємо. Знімаємо кільце.

Випікаємо меренгові коржі в розігрітій до 150 градусів духовці з конвенцією 25−30 хвилин.

Залишок меренги перекладаємо в кондитерський мішок та відсаджуємо декор. Він може чекати своєї черги на випікання при кімнатній температурі. Випікаємо декор при 120 градусах 25−30 хв., він має добре підсушитися.

Виймаємо меренгові коржі з духовки, знімаємо їх з дека та даємо повністю охолонути.

Після того, як коржі охолонуть, беремо кондитерське кільце діаметром 20 см та вирізаємо коржі.

Готуємо масляний крем: збиваємо м'яке вершкове масло в чаші міксера, додаємо згущене молоко в три заходи. Готовий крем перекладаємо у кондитерський мішок.

Збираємо торт: перекладаємо на тарілку один корж хрусткою скоринкою вниз, зверху відсаджуємо 1/3 масляного крему, викладаємо ягоди. Наступний шар буде з хрусткого краю, який лишився після обрізання коржів. Викладаємо шматочки. Знову відсаджуємо крем та викладаємо ягоди. Накриваємо другим коржем, хрусткою скоринкою догори.

Відсаджуємо крем, який лишився, декоруємо свіжими ягодами та підсушеною меренгою.

Ставимо торт на 15−20 хв. і куштуємо!

Нагадаємо, раніше в мережі порадили приготувати смачний меренговий рулет з вишнею.

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