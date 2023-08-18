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«Порцелянові» історії
25 серпня 2023
ДЕРЕВО ЗАКОХАНИХ
ДЕРЕВО ЗАКОХАНИХ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 49×32 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Один відомий філософ дізнався, що найкращий з його учнів наполегливо домагається почуттів у відповіді від дівчини, до якої він досить тривалий час залицявся.
- Не треба вимагати кохання, — порадив філософ молодій людині. — Так ти її не отримаєш.
- Але чому? — здивувався юнак.
- Скажи, що ти зробиш, коли у твої двері почнуть битися непрохані гості, коли вони почнуть стукати, обурюючись, що їм не відчиняють?
- У такому разі я вже точно двері їм не відчиню.
- Ось і тобі не варто ломитися в двері чужих сердець, — сказав філософ. — Так вони ще щільніше закриються перед тобою. Натомість спробуй стати гостем бажаним — і тоді перед тобою розкриється будь-яке серце. Постарайся всією душею полюбити дівчину, яка тобі подобається. І тоді любов, якою б непомітною вона не була, стане тим ключем, який зможе відкрити замок будь-якого серця. Навіть той, котрий давно вже не відкривався. Головне, щоб це кохання було непідробним. Візьми приклад з квітки, яка не ганяється за бджолою, а даруючи їй нектар, привертає її до себе.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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