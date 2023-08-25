Осінь на носі: чим підживити ґрунт після літнього сезону, щоб зібрати багатий урожай наступного року

Вже за кілька днів закінчиться літо. Городники на дачах ще збирають врожаї, але невдовзі настане час підготовки до зими. Зокрема, після збору винограду потрібна буде обрізка та підживлення цієї культури. Потребують підготовки до зимілі й грядки.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» надали рекомендації щодо вибору правильних органічних добрив восени.

По-перше, це пташиний послід. Його рекомендують розподілити під час перекопування (0,8 кг сухого посліду на 1 кв. м), уникаючи контакту з коренями рослин. Також можна полити міжряддя розчином курячого посліду (1:15).

По-друге, це деревна зола. Її потрібно використовувати по 3−4 кг на 1 кв. м, вносячи не частіше 1 разу на 3 роки.

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По-третє, це компост. Його вносять по 3−4 кг на 1 кв. м перед перекопкою, повторюючи процедуру через кожні 3−4 роки.

По-четверте, це висадка сидератів: гороху, конюшини, люцерне, буркуна, ячміня, проса, фацелії, нігелії, гречки, соняшника або амаранта. Після того, як рослини досягнуть 10 см у висоту, їх потрібно зрізати та закопати у грунті.

Раніше досвідчені городники радили висаджувати сидерати на грядках, де раніше була картопля — ця культура сильно виснаджує грунт. Якщо осінь суха, грядки потрібно поливати.

Фото Pixabay

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