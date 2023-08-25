Залишились лічені тижні: Пентагон восени планує розпочати підготовку українських пілотів на F-16 у США

Як зазначає The New York Times, українські пілоти можуть навчатися в США, якщо європейські навчальні програми досягнуть свого потенціалу. Наразі позиція змінилася, й бійці Повітряних сил ЗСУ проходитимуть навчання у США, як тільки Україна їх визначить. Поки не зрозуміло, чи навчатимуться льотчики, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

Але до того, як F-16 будуть відправлені в бій, пройдуть ще місяці. Лише 18 серпня американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена дозволить союзникам відправити в Україну літаки американської розробки. Міністр оборони України Олексій Резніков раніше прогнозував, що відправка F-16 в Україну займе від шести до семи місяців, після підготовки українських пілотів і необхідного допоміжного персоналу. Це означає, що літаки не відіграватимуть жодної ролі в нинішньому контрнаступі України.

Пілоти спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні, повідомив американський чиновник, який на умовах анонімності обговорив майбутні плани підготовки. Невелика кількість українських пілотів пройшла підготовку в США до рішення президента Байдена в травні, який дозволив європейським країнам, що мають винищувачі F-16 американського виробництва, тренувати українських авіаторів.

Нагадаємо, Норвегія заявила, що передасть Україні винищувачі F-16, ставши третьою країною НАТО, яка зробить це після Нідерландів і Данії. А Португалія заявила, що вона також навчатиме українських пілотів і інженерів керувати винищувачами F-16 або обслуговувати їх. Президент Володимир Зеленський підрахував, що завдяки новому зобов'язанню Україна отримає щонайменше 61 літак F-16, що достатньо для чотирьох ескадрилій.

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