Все життя присвятили авіації: у Повітряних силах розповіли, хто загинув у авіакатастрофі на Житомирщині (фото, відео)

25 серпня 2023 року в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗС України. Під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках. Про це повідомила Бригада тактичної авіації міста Васильків.

- Майор В’ячеслав МІНКА (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

- Майор Сергій ПРОКАЗІН (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика — до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

- Капітан Андрій ПІЛЬЩИКОВ (родом з Харкова), позивний «JUICE». 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Пам’ять загиблих, за традицією, вшанували спаленням піаніно.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що розслідування «чорних ящиків» з літаків L-39 може тривати півроку.

«Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося. Більше інформації звичайно, що є в бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різний термін, буває навіть до півроку затягується», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Володимир Зеленський нагородив посмертно званням Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» полковника Михайла Матюшенка. Він був військовим льотчиком, очільником «Привидів Києва».

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