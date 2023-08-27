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Гроші

Пенсіонерів, які по півроку не витрачають свої заощадження на банківському рахунку, можуть позбавити виплат, — законопроєкт

13:12 27 серпня 2023
Пенсії

В Україні, де можуть підвищити пенсії до прожиткового мінімума, пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсій. Така норма випливає із законопроєкту № 9453, який Верховна рада ухвалила в першому читанні. Документ також передбачає ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії.

Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії в разі:

• тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
• якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;
• якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
• якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;
• якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Законопроєкт пропонує відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Раніше «ФАКТИ» писали про підвищення виплат пенсіонерам у вересні, а також про те, хто з пенсіонерів отримає надбавку в 520 грн.

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