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Спорт

Відома спортсменка загинула у моторошній ДТП: без матері залишився однорічний син

20:37 27 серпня 2023
Відома спортсменка загинула у моторошній ДТП: без матері залишився однорічний син

31-річна канадська фігуристка Александра Пол загинула в масовій ДТП у провінції Онтаріо. Раніше помер легендарний радянський фігурист Олександр Горшков, який пережив особисту трагедію.

Їхавши трасою, автомобіль спортсменки опинився на смузі, де рух на короткий час було зупинено через ремонтні роботи. Саме в той момент у скупчення автомобілів (загалом було пошкоджено сім машин) врізалася на повній швидкості вантажівка, водій якої не впорався з керуванням. Александра загинула на місці, а її однорічний син Чарлі, який перебував із нею в салоні, з травмами був доставлений до лікарні, де його життю вже нічого не загрожує.

Додамо, що Пол за свою кар'єру в парі з Мітчеллом Ісламом стала срібним призером юніорського чемпіонату світу у 2010-му, брала участь на двох дорослих чемпіонатах світу та Олімпійських іграх-2014 у Сочі, була призером змагань серії ISU Challenger.

Олександра Пол та Мітчелл Іслам виступали у парі, а після завершення спортивної кар'єри створили сім'ю

У 2016 році пара оголосила про завершення кар'єри, а в 2021-му колишні партнери на льоду одружилися та в 2022-му стали батьками. Тепер однорічний Чарлі залишився без матері…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст втратив матір та сестру в жахливій автокатастрофі після святкування титулу.

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