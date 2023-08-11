Компанія «Українські авіаційні системи», яка на третину належить дружині колишнього народного депутата Борислава Розенблата, могла більш ніж у 2 рази завищити ціни на безпілотники Hawk для Міноборони, а самі літальні апарати постачати через сумнівного словацького посередника, який мав відношення до непрозорих тендерів «Енергоатома». Про це йдеться у матеріалі видання «Апостроф».

Борислав Розенблат намагався розпочати постачання безпілотників до Міноборони через компанію дружини з 2014 року. Перші контракти були підписані у 2018 році, незважаючи на негативні відгуки та провальні випробування Hawk. Восени 2022 року, як випливає із судових документів, товариство «Українські авіаційні системи» вступило в злочинну змову з посадовими особами Міноборони та уклало новий контракт на виробництво 60 Hawk на суму майже 810 млн грн, з яких 645 млн вже було перераховано. Ціна склала 14,672 млн грн за один комплекс, що у 2,5 раза вище, ніж перші постачання 2018 року (5,95 млн грн), йдеться у статті.

ДБР звинуватило компанію у відмиванні коштів через завищення ціни апаратів. При цьому «надлишок» коштів згідно з платіжними документами під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів перераховувався близьким до власників іноземним компаніям, а також розміщувався на депозитах. Наприклад, за даними слідства, 21,2 млн грн опинилися на рахунках ПрАТ «Фаворит компані» (13 579 674) (50% належить сестрі Розенблата, 34% дружині та 16% самому екснардепу) та ряду ФОП з ознаками ризикованості, які слідчі кваліфікували як «спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Ще 305 млн грн УАС поклала на депозит, додають автори з посиланням на дані суду. За даними словацького бізнес-реєстру, він так чи інакше виступає засновником близько двох десятків компаній, де його партнерами є громадяни України, росії та білорусі. «Судячи за даними про діяльність цих фірм, Мартін, серед іншого, займається створенням бізнесу для потреб іноземців „на потоці“. Наприклад, раніше в засновниках компанії aMARTINI фігурувала також Ольга Лазорко. Персональні дані, розміщені в реєстрі, дозволяють ідентифікувати її як колишню дружину Олександра Лазорка, який тоді втік з України ексглави Укртранснафти», — йдеться у матеріалі.

«Засвіченою» в Україні є компанія Раймана Medi-Complet sro, яка у 2019 році брала участь у договірному тендері Енергоатому на постачання теплообмінних касет для енергоблоків на 1 млн євро. Виграла тоді чеська фірма, а словаки були «статистами» (ціну не знижували). При цьому словаки пропонували продукцію російських компаній, при цьому філія однієї з них — ТОВ «Дияконт» — за дивним «збігом» належала Валерію Жданенко, власнику чеської Norma Trade Engineering sro, конкуренту фірми Раймана, який і виграв тендер", — додають журналісти.

Видання зазначає, що, незважаючи на серйозні кримінальні звинувачення, Міноборони не поспішає розірвати контракт із горе-постачальниками. Крім того, через сумнівність посередника невідомим залишається походження безпілотників та їх реальні технічні характеристики.

«Незважаючи на те, що справа щодо безпілотників від сім'ї Розенблата веде ДБР, швидкість і глибина розслідування залишає бажати кращого. Більше того, попередній досвід кримінального переслідування екснардепа у так званій „бурштиновій“ справі (де він навіть деякий час перебував у розшуку), а також у справі про видачу паспорта за підробленими документами, показує, що вийти сухим з води (а можливо навіть подати на правоохоронців у відповідь) — не надто складне завдання для досвідченого політика та підприємця», — підсумовує видання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що начальник Голосіївського військкомату Києва попався на переправці ухилянтів за кордон, а військкома з Южного після скандалу в мережі відправили на фронт.

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