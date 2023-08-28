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Готуємо фруктовий пиріг: смачно та доступно

20:15 29 серпня 2023
фруктовий пиріг

Його можна пекти з будь-якими фруктами і кремом, з фруктами і джемом/варенням. Пиріг смачний в обох варіантах, тісто розсипчасте та водночас м’яке, пиріг соковитий та ароматний, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше пропонувала приготувати пиріжки з вишнями та штрейзелем.

Тісто:

  • Яйця-1 шт.
  • Цукор-80 г
  • Олія-80 г
  • Борошно-250 г
  • Розпушувач-10 г
  • Ванільний цукор-10 г
  • Щіпка солі
  • Цедра-½ апельсина, лимона, лайма (за смаком) або пасту апельсинову.
  • До начинки можна додати прянощі за бажанням.

Приготування:

Яйця, цукор, олію, сіль, ванільний цукор — розмішати вінчиком, додати цедру, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити мʼяке тісто, довго не місити. Борошна може піти менше на 20/30 г.

Формування:

1/3 частину тіста залишити на равлик/кільця.

Більшу частину розподілити тоненько по формі з бортиками висотою 2 см.

Зверху щедро змазати будь-яким густим варенням/джемом.

З 1/3 частини тіста формуємо три валики для кілець, менше, більше, ще більше, викладаємо на варення. Тоді по кругу між кільцями викладаємо щільно нарізані фрукти шматочками в 1−1.5 см. Випікати в розігрітій духовці до t 200−30 хв.

Так виглядає процес формування пирога

Нагадаємо рецепт піци з кабачків.

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