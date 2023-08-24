37.70 / 38.20 41.00 / 41.70
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
29 серпня 2023
ПАЕЛЬЯ
ПАЕЛЬЯ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1993
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 33×73 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

На шумному східному базарі старий продавець торгував кавунами. Перед ним стояла табличка, де нерівними літерами було написано: «1 кавун = 3 монети. 3 кавуни = 10 монет».

Підійшов до нього покупець привабливої зовнішності. Довго читав текст, переводячи погляд із таблички на надзвичайно красиві та великі кавуни. Потім, чомусь посміхаючись, сказав:

- Дайте мені, шановний, один кавун.

Розглянувши покупку з усіх боків і, очевидно, залишившись задоволеним, купив ще два кавуни. Заплатив за всі 9 монет і на прощання все з тією ж усмішкою зауважив:

- З такою комерцією, шановний, ти ще й у збитку можеш залишитися!

- І ось так щоразу, — пробурмотів собі під ніс продавець, проводжаючи поглядом надто розумного покупця. — Розповідаючи мені, як треба правильно торгувати, беруть по три кавуни замість одного… Вони ще мене навчатимуть комерції!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

«Зайвих» грошей не буває: які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток

військовий

«Орієнтуймося на цю цифру, це неминуче»: воєнний аналітик спрогнозував, скільки українців необхідно мобілізувати найближчих пів року

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

жінка

Не тільки «вікові» надбавки: кому щомісячно доплачуватимуть до пенсії 150−250 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту