29 серпня 2023

На шумному східному базарі старий продавець торгував кавунами. Перед ним стояла табличка, де нерівними літерами було написано: «1 кавун = 3 монети. 3 кавуни = 10 монет».

Підійшов до нього покупець привабливої зовнішності. Довго читав текст, переводячи погляд із таблички на надзвичайно красиві та великі кавуни. Потім, чомусь посміхаючись, сказав:

- Дайте мені, шановний, один кавун.

Розглянувши покупку з усіх боків і, очевидно, залишившись задоволеним, купив ще два кавуни. Заплатив за всі 9 монет і на прощання все з тією ж усмішкою зауважив:

- З такою комерцією, шановний, ти ще й у збитку можеш залишитися!

- І ось так щоразу, — пробурмотів собі під ніс продавець, проводжаючи поглядом надто розумного покупця. — Розповідаючи мені, як треба правильно торгувати, беруть по три кавуни замість одного… Вони ще мене навчатимуть комерції!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.