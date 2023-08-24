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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1993
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 33×73 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
На шумному східному базарі старий продавець торгував кавунами. Перед ним стояла табличка, де нерівними літерами було написано: «1 кавун = 3 монети. 3 кавуни = 10 монет».
Підійшов до нього покупець привабливої зовнішності. Довго читав текст, переводячи погляд із таблички на надзвичайно красиві та великі кавуни. Потім, чомусь посміхаючись, сказав:
- Дайте мені, шановний, один кавун.
Розглянувши покупку з усіх боків і, очевидно, залишившись задоволеним, купив ще два кавуни. Заплатив за всі 9 монет і на прощання все з тією ж усмішкою зауважив:
- З такою комерцією, шановний, ти ще й у збитку можеш залишитися!
- І ось так щоразу, — пробурмотів собі під ніс продавець, проводжаючи поглядом надто розумного покупця. — Розповідаючи мені, як треба правильно торгувати, беруть по три кавуни замість одного… Вони ще мене навчатимуть комерції!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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