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Кукурудза у сирному соусі: незвичайний та дуже смачний рецепт від шеф-кухарки Валі Саєнко

15:56 29 серпня 2023
кукурудза

Серпень — час кукурудзи. Відомо, що цей злак дуже корисний. Регулярне споживання кукурудзи може зменшити ризик інсульту, діабету та серцево-судинних захворювань. Вживаючи кукурудзу, наш організм отримує достатню кількість харчових волокон, клітковини, калію, магнію, фосфору, вітаміну Е та інших корисних речовин.

Відома шеф-кухарка Валя Саєнко, яка часто ділиться простими, але дуже вдалими рецептами, запропонувала приготувати кукурудзу у сирному соусі.

Інгредієнти:
Кукурудза свіжа (або консервована без рідини)
Вершки
Цибуля зелена
Моцарелла (ще смачно із чедером)
Сіль перець

У своєму Instagram Саєнко докладно показала, як вона готує такі ласощі.

Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як готувати піцу з молодої кукурудзи та кукурудзяні оладки.

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