Де дивитися в прямому ефірі «Зоря» — «Славія»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 31 серпня, луганська «Зоря», яка програла віцечемпіону Чехії в першій зустрічі — 0:2, на стадіоні в польському Любліні проведе поєдинок у відповідь раунду плей-оф Ліги Європи проти празької «Славії» (арбітр — Жером Брісар з Франції).

У черговому турі чемпіонату України підопічні серба Ненада Лалатовича, який після матчу заявив про відставку, зіграли в гостях внічию з «Минаєм» — 1:1 і посідають у турнірній таблиці лише 11-е місце. В свою чергу, «Славія» вперше в сезоні втратила очки у чемпіонаті Чехії (в гостях із «Яблонцем» — 1:1) і тепер ділить перше-друге місця зі «Спартою».

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру володар Кубка Чехії впевнено пройшов інший український клуб «Дніпро-1» — 3:0 у Празі та 1:1 у Кошице.

Букмекери бачать явним фаворитом майбутнього поєдинку «Славію». Приміром, аналітики Vbet пропонують поставити на перемогу «Зорі» в основний час з коефіцієнтом 7,30, на нічию — 4,80, на виграш чехів — 1,44. Практично не мають букмекери сумнівів у тому, що переможцем протистояння за підсумками двох матчів стануть підопічні Йіндржиха Трпішовські — 17,50 проти 1,008 у луганчан.

У прямій трансляції матч «Зоря» — «Славія» на території України (початок — о 20:00) покажуть телеканал УНІАН, YouTube-канал FootballHub та онлайн-телебачення «Київстар ТБ».

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

31 серпня (четвер)

«Зоря» — «Славія» 20:00 УНІАН, YouTube-канал FootballHub, «Київстар ТБ»

Зазначимо, що переможець протистояння «Зорі» та «Славії» вийде до групового турніру Ліги Європи, а невдаха продовжить свій виступ на євроарені у груповому турнірі Ліги конференцій (жеребкування — 1 вересня)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч відбору Ліги конференцій «Дніпро-1» — «Спартак».

Фото ФК «Славія»

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