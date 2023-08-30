росія повідомила бразильському органу з розслідування авіаційних подій, що «на даний момент» вона не буде розслідувати катастрофу літака Embraer бразильського виробництва, в якій загинув бос найманців євген пригожин, згідно з міжнародними правилами, повідомило агентство Reuters.

пригожин, два старших офіцери його групи «Вагнер» і чотири охоронці були серед 10 осіб, які загинули під час катастрофи літака Embraer Legacy 600 на північ від Москви минулого тижня. Він загинув через два місяці після того, як організував короткий заколот проти російського оборонного відомства, який став найбільшим викликом правлінню президента путіна з часу його приходу до влади в 1999 року.

Бразильський Центр досліджень і запобігання авіаційним катастрофам (CENIPA), в інтересах підвищення безпеки польотів, заявив, що приєднається до розслідування під керівництвом росії, якщо його запросять, і розслідування буде проводитися відповідно до міжнародних правил. Російська авіаційна влада не зобов'язана погоджуватися на пропозицію CENIPA, але деякі колишні слідчі вважають, що вона повинна це зробити, оскільки США та інші західні уряди підозрюють кремль у причетності до катастрофи 23 серпня літака Embraer Legacy 600, який має хорошу репутацію в галузі безпеки.

Згідно з даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що базується в Монреалі, рейс з Москви до Санкт-Петербурга був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі в індустрії під назвою «Додаток 13».

«Вони не зобов'язані, їм лише рекомендують це зробити, — заявив агентству Reuters глава CENIPA бригадний генерал авіації Марсело Морено після того, як агентство надіслало електронного листа із запитом до росії, чи відкриє вона таке розслідування. — Але якщо вони скажуть, що почнуть розслідування і запросять Бразилію, ми будемо брати участь онлайн».

Раніше «ФАКТИ» писали, росія перетворилась на гангстерську державу. Аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк розповів, чи вплине смерть пригожина на війну в Україні.

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