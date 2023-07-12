Коли повстанські сили «Вагнера» рухалися на північ у напрямку Москви, частина військових з технікою відхилилася на схід по шосе в напрямку укріпленої російської військової бази, на якій зберігається ядерна зброя, згідно з відео, розміщеним в Інтернеті, та інтерв'ю з місцевими жителями.

Як тільки найманці «Вагнера» досягли більш сільських районів, сліди спостереження обриваються — приблизно за 100 кілометрів від ядерної бази «Воронеж-45». Агентство Reuters не змогло підтвердити, що сталося далі, а західні офіційні особи неодноразово заявляли, що під час повстання, яке закінчилося швидко і загадково того ж дня, російському ядерному арсеналу нічого не загрожувало.

Але в ексклюзивному інтерв'ю виданню голова військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що бійці «Вагнера» пішли набагато далі. Він сказав, що вони дійшли до ядерної бази і що їхнім наміром було захопити невеликі ядерні пристрої радянських часів, щоб «підняти ставки» у своєму заколоті.

«Тому що якщо ви готові боротися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки», — сказав Буданов.

Єдиною перешкодою між бойовиками «Вагнера» і ядерною зброєю, за словами глави розвідки, були двері до сховища ядерних боєприпасів.

«Двері сховища були зачинені, і вони не потрапили до технічної секції», — сказав він.

За його словами, у «Воронежі-45» зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку. «Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків», — сказав він.

Такі невеликі ядерні бомби — досить легкі, щоб їх могла нести одна людина — є пережитком холодної війни. Американські війська тренувалися десантуватися з літаків з прив'язаною до тіла ядерною зброєю, а радянські — розгортати її в тилу ворога пішки. Але на початку 1990-х років обидві країни домовилися прибрати їх зі своїх арсеналів, оскільки напруженість спала, і зробили це, хоча росія залишила деякі з них для мінування гаваней, сказав Ганс Крістенсен, який очолює проект «Ядерна інформація» у Федерації американських вчених, що базується у Вашингтоні.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з істориком Юрієм Фельштинським: «Якщо Захід дозволить вам вести цю війну як наступальну, все закінчиться дуже швидко Перемогою України».

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