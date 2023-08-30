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Салат із огірками та креветками: для тих, хто худне смачно

22:31 31 серпня 2023
Салат з огірками та креветками

Найскладніше худнути тим, хто любить поїсти, тому що у світі стільки всього смачного. Коли хтось запитує: «Що ви більше любите — м'ясо чи солодощі?» — це запитання у багатьох викликає розгубленість. Вибрати між тим та іншим непросто. Та й навіщо вибирати? Щоб скинути вагу, дієтологи радять не голодувати, а використовувати рецепти смачних страв, у яких менше калорій. І не кажіть, що це неможливо. Можливо — ще й як! Одна з таких страв — салат із креветками та огірками.

— Цей салат неймовірно смачний та корисний, — каже кулінарка Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Замість майонезу використовуйте соус на основі сметани та гірчиці у зернах. Він підійде не лише для цього салату.

Салат із креветками та огірком

  • 2−3 невеликі огірка
  • Сіль
  • 150 г відварених креветок
  • Зелень (за смаком)
  • 1 червона цибулина

Для заправки

  • 100 г сметани
  • Перець чорний
  • 1 чайна ложка гірчиці у зернах
  • Трохи цукру та лимонного соку

Огірки нарізаємо тонкими кружальцями, додаємо кільця червоної цибулі, відварені креветки, зелень.

Заправляємо сметаною з гірчицею та чорним перцем. Перемішуємо.

І смачного!

Нагадаємо, баклажани є ідеальним овочом для тих, хто хоче попрощатися із зайвими кілограмами, а кавуни корисно вживати при схудненні.

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