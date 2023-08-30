Салат із огірками та креветками: для тих, хто худне смачно
Найскладніше худнути тим, хто любить поїсти, тому що у світі стільки всього смачного. Коли хтось запитує: «Що ви більше любите — м'ясо чи солодощі?» — це запитання у багатьох викликає розгубленість. Вибрати між тим та іншим непросто. Та й навіщо вибирати? Щоб скинути вагу, дієтологи радять не голодувати, а використовувати рецепти смачних страв, у яких менше калорій. І не кажіть, що це неможливо. Можливо — ще й як! Одна з таких страв — салат із креветками та огірками.
— Цей салат неймовірно смачний та корисний, — каже кулінарка Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Замість майонезу використовуйте соус на основі сметани та гірчиці у зернах. Він підійде не лише для цього салату.
Салат із креветками та огірком
- 2−3 невеликі огірка
- Сіль
- 150 г відварених креветок
- Зелень (за смаком)
- 1 червона цибулина
Для заправки
- 100 г сметани
- Перець чорний
- 1 чайна ложка гірчиці у зернах
- Трохи цукру та лимонного соку
Огірки нарізаємо тонкими кружальцями, додаємо кільця червоної цибулі, відварені креветки, зелень.
Заправляємо сметаною з гірчицею та чорним перцем. Перемішуємо.
І смачного!
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