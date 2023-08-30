Салат із огірками та креветками: для тих, хто худне смачно

Найскладніше худнути тим, хто любить поїсти, тому що у світі стільки всього смачного. Коли хтось запитує: «Що ви більше любите — м'ясо чи солодощі?» — це запитання у багатьох викликає розгубленість. Вибрати між тим та іншим непросто. Та й навіщо вибирати? Щоб скинути вагу, дієтологи радять не голодувати, а використовувати рецепти смачних страв, у яких менше калорій. І не кажіть, що це неможливо. Можливо — ще й як! Одна з таких страв — салат із креветками та огірками.



— Цей салат неймовірно смачний та корисний, — каже кулінарка Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Замість майонезу використовуйте соус на основі сметани та гірчиці у зернах. Він підійде не лише для цього салату.

Салат із креветками та огірком 2−3 невеликі огірка

Сіль

150 г відварених креветок

Зелень (за смаком)

1 червона цибулина Для заправки 100 г сметани

Перець чорний

1 чайна ложка гірчиці у зернах

Трохи цукру та лимонного соку Огірки нарізаємо тонкими кружальцями, додаємо кільця червоної цибулі, відварені креветки, зелень. Заправляємо сметаною з гірчицею та чорним перцем. Перемішуємо. І смачного!

Нагадаємо, баклажани є ідеальним овочом для тих, хто хоче попрощатися із зайвими кілограмами, а кавуни корисно вживати при схудненні.

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