Ідеальні для тих, хто худне: фахівці про дивовижну дію баклажанів

Баклажани — це багатий на поживні речовини продукт, який містить клітковину, вітаміни та мінерали. Вони дуже корисні для вашого здоров'я, зокрема для серця, пише healthline.com.

Баклажани містять велику кількість антиоксидантів. Це речовини, які допомагають захистити організм від пошкоджень, спричинених шкідливими речовинами, відомими як вільні радикали. Дослідження показали, що антиоксиданти можуть допомогти запобігти багатьом видам хронічних захворювань, таких як хвороби серця і рак. Баклажани особливо багаті на антоціани — тип пігменту з антиоксидантними властивостями, який відповідає за їх яскравий колір. Деякі дослідження показують, що завдяки вмісту антиоксидантів баклажани можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань. В одному дослідженні тварин годували сирими або смаженими баклажанами протягом 30 днів. Обидва види баклажанів покращували роботу серця і зменшували тяжкість серцевих нападів.

Клітковина, яка міститься у баклажанах, може знижувати рівень цукру в крові, сповільнюючи швидкість перетравлення і всмоктування цукру в організмі. Уповільнене всмоктування утримує рівень цукру в крові стабільним і запобігає його стрибкам та падінню. Інші дослідження свідчать, що поліфеноли, або натуральні рослинні сполуки, які містяться в таких продуктах, як баклажани, можуть зменшувати всмоктування цукру та збільшувати секрецію інсуліну, що може сприяти зниженню рівня цукру в крові.

Баклажани містять мало калорій, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої схеми схуднення. Крім того, їх часто використовують як заміну калорійніших інгредієнтів у рецептах з високим вмістом клітковини. Також вони мають у складі глікозиди солазодин-рамнозил, які, як показують дослідження у пробірках, можуть допомогти в лікуванні раку. Вживання більшої кількості фруктів та овочів також може захистити від деяких видів раку.

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