Грушево-банановий смузі з імбиром: дуже корисний напій осені
Осінь — час робити смузі. У вересні дарів природи величезна кількість. Це і яблука, і груші, і сливи, і кавуни… Важливо використовувати їхній вітамінний потенціал. Адже попереду зима. Потрібно зміцнити імунітет.
Крім того, смузі — прекрасна альтернатива магазинним сокам. Домашні напої і бюджетніші, і корисніші, оскільки свіжовичавлений сік є свіжовичавлений. Інгредієнти для смузі беріть у тій кількості, яка вам до душі. Хтось більше любить груші, хтось — банани…
Рецептом грушево-бананового смузі з імбиром поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка нещодавно запропонувала приготувати грушеву заправку для салату.
- Цей смузі вас зачарує своїм смаком і ароматом, — каже Елла Іванова. - Спробуйте приготувати. Думаю, цей рецепт вам сподобається, і ви захочете насолодитися цим напоєм ще не раз.
Грушево-банановий смузі з імбиром
- 1 груша
- 1 банан
- Імбир (за смаком)
- Сік лимона (за смаком)
- 1 чайна ложка подрібненого насіння льону
- Трохи водички
Груші, банан та імбир очистити, порізати. Усі інгредієнти збити в блендері. Подавати в красивій склянці або келиху.
І смачного!
Нагадаємо рецепт намазки з кабачків і моркви для бутербродів.
Фото з альбому Елли Іванової27