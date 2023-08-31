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Грушево-банановий смузі з імбиром: дуже корисний напій осені

22:32 5 вересня 2023
Грушево-банановий смузі з імбиром

Осінь — час робити смузі. У вересні дарів природи величезна кількість. Це і яблука, і груші, і сливи, і кавуни… Важливо використовувати їхній вітамінний потенціал. Адже попереду зима. Потрібно зміцнити імунітет.

Крім того, смузі — прекрасна альтернатива магазинним сокам. Домашні напої і бюджетніші, і корисніші, оскільки свіжовичавлений сік є свіжовичавлений. Інгредієнти для смузі беріть у тій кількості, яка вам до душі. Хтось більше любить груші, хтось — банани…

Рецептом грушево-бананового смузі з імбиром поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка нещодавно запропонувала приготувати грушеву заправку для салату.

- Цей смузі вас зачарує своїм смаком і ароматом, — каже Елла Іванова. - Спробуйте приготувати. Думаю, цей рецепт вам сподобається, і ви захочете насолодитися цим напоєм ще не раз.

Грушево-банановий смузі з імбиром

  • 1 груша
  • 1 банан
  • Імбир (за смаком)
  • Сік лимона (за смаком)
  • 1 чайна ложка подрібненого насіння льону
  • Трохи водички


Груші, банан та імбир очистити, порізати. Усі інгредієнти збити в блендері. Подавати в красивій склянці або келиху.

І смачного!

Нагадаємо рецепт намазки з кабачків і моркви для бутербродів.

Фото з альбому Елли Іванової

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