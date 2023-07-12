Холодний огірковий суп: те, що треба у спеку
У спеку хочеться чогось охолоджувального, тому в ресторанах так популярні холодні супи. Серед них — окрошка, борщ, гаспачо… Готуються такі супи швидко і просто, тож варто спробувати зробити це в домашніх умовах.
Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з авокадо, руколою і кедровими горішками, поділилася рецептом холодного огіркового супу. Можливо, він стане однією з ваших улюблених страв.
- Цей суп при подачі можна доповнити вершками або морепродуктами, — каже Елла Іванова. — Буде дуже смачно. Прикрасити суп можна будь-якою зеленню. Мені ж найбільше подобається як декор у даному випадку базилік.
Холодний огірковий суп
- 1 огірок
- Шматочок хліба
- Селера
- Базилік
- Петрушка
- Сіль (за смаком)
- Перець (за смаком)
- Оливкова олія
- Можна додати часник, салатний перчик.
Усі інгредієнти збити в блендері. І смачного в спекотний літній день!
Нагадаємо рецепт сирної галети.
Фото з альбому Елли Іванової8