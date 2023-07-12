Холодний огірковий суп: те, що треба у спеку

У спеку хочеться чогось охолоджувального, тому в ресторанах так популярні холодні супи. Серед них — окрошка, борщ, гаспачо… Готуються такі супи швидко і просто, тож варто спробувати зробити це в домашніх умовах.

Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з авокадо, руколою і кедровими горішками, поділилася рецептом холодного огіркового супу. Можливо, він стане однією з ваших улюблених страв.

- Цей суп при подачі можна доповнити вершками або морепродуктами, — каже Елла Іванова. — Буде дуже смачно. Прикрасити суп можна будь-якою зеленню. Мені ж найбільше подобається як декор у даному випадку базилік.

Холодний огірковий суп 1 огірок

Шматочок хліба

Селера

Базилік

Петрушка

Сіль (за смаком)

Перець (за смаком)

Оливкова олія

Можна додати часник, салатний перчик.

Усі інгредієнти збити в блендері. І смачного в спекотний літній день!

Нагадаємо рецепт сирної галети.

Фото з альбому Елли Іванової

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