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Холодний огірковий суп: те, що треба у спеку

22:35 18 липня 2023
Холодний огірковий суп

У спеку хочеться чогось охолоджувального, тому в ресторанах так популярні холодні супи. Серед них — окрошка, борщ, гаспачо… Готуються такі супи швидко і просто, тож варто спробувати зробити це в домашніх умовах.

Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з авокадо, руколою і кедровими горішками, поділилася рецептом холодного огіркового супу. Можливо, він стане однією з ваших улюблених страв.

- Цей суп при подачі можна доповнити вершками або морепродуктами, — каже Елла Іванова. — Буде дуже смачно. Прикрасити суп можна будь-якою зеленню. Мені ж найбільше подобається як декор у даному випадку базилік.

Холодний огірковий суп

  • 1 огірок
  • Шматочок хліба
  • Селера
  • Базилік
  • Петрушка
  • Сіль (за смаком)
  • Перець (за смаком)
  • Оливкова олія
  • Можна додати часник, салатний перчик.

Усі інгредієнти збити в блендері. І смачного в спекотний літній день!

Нагадаємо рецепт сирної галети.

Фото з альбому Елли Іванової

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