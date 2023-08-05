Холодний іспанський суп гаспачо: справжня насолода у спеку

Іспанський холодний суп гаспачо зазвичай готується зі спілих томатів, які саме у серпні відрізняються насиченим смаком (хоча можна приготувати і зелений гаспачо).

Секретами приготування страви поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

— Цей іспанський холодний суп давно став улюбленцем багатьох гурманів, — каже Оксана Вознюк. — Існує безліч варіацій цієї страви. Хтось готує гаспачо з жовтих помідорів та жовтого перцю, хтось додає креветки, хтось — авокадо. Я ж з вами поділюсь своїм рецептом, який підлаштувала під власні смаки та уподобання. Цей суп доволі гострий, тому особливо сподобається любителям пікантних смаків.

Гаспачо (із розрахунку на 2 особи) Помідори червоні — 600 г

Перець болгарський — 60 г

Огірок — 60 г

Цибуля синя — 40 г

Стебло селери — 30 г

Оливки — 4 шт.

Цукрова пудра — 20 г

Часник — 10 г

Сік лимону — 20 г

Сіль — 4 г

Перець чорний до смаку

М'ята — 3 г

Соус табаско — кілька крапель

Базилік — 2 г

Оливкова олія — 20 г Частину інгредієнтів (крім помідорів) залишаємо для того, щоб нарізати дрібним кубиком, а залишок перебиваємо блендером, перетираємо через сито та подаємо з кубиками льоду та грінками. Поєднуємо обидві частини. Спробуйте гаспачо у спеку — і ви закохаєтесь у цю страву та відчуєте смак Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт холодного огіркового супу, а відома дієтологиня дала поради, що їсти у спеку.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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