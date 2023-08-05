Холодний іспанський суп гаспачо: справжня насолода у спеку
Іспанський холодний суп гаспачо зазвичай готується зі спілих томатів, які саме у серпні відрізняються насиченим смаком (хоча можна приготувати і зелений гаспачо).
Секретами приготування страви поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.
— Цей іспанський холодний суп давно став улюбленцем багатьох гурманів, — каже Оксана Вознюк. — Існує безліч варіацій цієї страви. Хтось готує гаспачо з жовтих помідорів та жовтого перцю, хтось додає креветки, хтось — авокадо. Я ж з вами поділюсь своїм рецептом, який підлаштувала під власні смаки та уподобання. Цей суп доволі гострий, тому особливо сподобається любителям пікантних смаків.
Гаспачо (із розрахунку на 2 особи)
- Помідори червоні — 600 г
- Перець болгарський — 60 г
- Огірок — 60 г
- Цибуля синя — 40 г
- Стебло селери — 30 г
- Оливки — 4 шт.
- Цукрова пудра — 20 г
- Часник — 10 г
- Сік лимону — 20 г
- Сіль — 4 г
- Перець чорний до смаку
- М'ята — 3 г
- Соус табаско — кілька крапель
- Базилік — 2 г
- Оливкова олія — 20 г
Частину інгредієнтів (крім помідорів) залишаємо для того, щоб нарізати дрібним кубиком, а залишок перебиваємо блендером, перетираємо через сито та подаємо з кубиками льоду та грінками. Поєднуємо обидві частини.
Спробуйте гаспачо у спеку — і ви закохаєтесь у цю страву та відчуєте смак Іспанії.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт холодного огіркового супу, а відома дієтологиня дала поради, що їсти у спеку.
Фото з альбому Оксани Вознюк23