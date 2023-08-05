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Холодний іспанський суп гаспачо: справжня насолода у спеку

22:32 10 серпня 2023
гаспачо

Іспанський холодний суп гаспачо зазвичай готується зі спілих томатів, які саме у серпні відрізняються насиченим смаком (хоча можна приготувати і зелений гаспачо).

Секретами приготування страви поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк.

— Цей іспанський холодний суп давно став улюбленцем багатьох гурманів, — каже Оксана Вознюк. — Існує безліч варіацій цієї страви. Хтось готує гаспачо з жовтих помідорів та жовтого перцю, хтось додає креветки, хтось — авокадо. Я ж з вами поділюсь своїм рецептом, який підлаштувала під власні смаки та уподобання. Цей суп доволі гострий, тому особливо сподобається любителям пікантних смаків.

Гаспачо (із розрахунку на 2 особи)

  • Помідори червоні — 600 г
  • Перець болгарський — 60 г
  • Огірок — 60 г
  • Цибуля синя — 40 г
  • Стебло селери — 30 г
  • Оливки — 4 шт.
  • Цукрова пудра — 20 г
  • Часник — 10 г
  • Сік лимону — 20 г
  • Сіль — 4 г
  • Перець чорний до смаку
  • М'ята — 3 г
  • Соус табаско — кілька крапель
  • Базилік — 2 г
  • Оливкова олія — 20 г

Частину інгредієнтів (крім помідорів) залишаємо для того, щоб нарізати дрібним кубиком, а залишок перебиваємо блендером, перетираємо через сито та подаємо з кубиками льоду та грінками. Поєднуємо обидві частини.

Спробуйте гаспачо у спеку — і ви закохаєтесь у цю страву та відчуєте смак Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт холодного огіркового супу, а відома дієтологиня дала поради, що їсти у спеку.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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