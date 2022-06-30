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«Додайте трохи аличі та яблучного соку — і насолоджуйтеся у спеку»: готуємо холодник

15:33 30 червня 2022
холодник

Холодник у спеку — добра альтернатива іншим літнім супам, каже кулінарка Лариса Павлюк. Його переважно варять із ягід, але смакує й з аличею.

Інгредієнти:

  • 400 г аличі без кісточок,
  • 4 скл. яблучного соку,
  • цукор до смаку,
  • 2 — 3 ст. л. крохмалю або абрикосового киселю в порошку,
  • паличка кориці,
  • макарони,
  • сметана.

Приготування:

Помийте аличу та виберіть кісточки (можна за допомогою «дрилятора» для вишень). Залийте 3 скл. соку, додайте паличку кориці й варіть, доки алича не стане м'якою.

Додайте цукор на свій смак. До залишку соку (1 скл.) додайте крохмаль або кисіль, розмішайте. Влийте в киплячу рідину, енергійно перемішайте, дайте закипіти, щоб загусло.

Охолодіть і поставте в холодильник. Зваріть макарони, охолодіть. Подавайте холодник із макаронами та ложкою сметани.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт традиційного угорського вишневого супу та французького полуничного супу.

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