«Додайте трохи аличі та яблучного соку — і насолоджуйтеся у спеку»: готуємо холодник
Холодник у спеку — добра альтернатива іншим літнім супам, каже кулінарка Лариса Павлюк. Його переважно варять із ягід, але смакує й з аличею.
Інгредієнти:
- 400 г аличі без кісточок,
- 4 скл. яблучного соку,
- цукор до смаку,
- 2 — 3 ст. л. крохмалю або абрикосового киселю в порошку,
- паличка кориці,
- макарони,
- сметана.
Приготування:
Помийте аличу та виберіть кісточки (можна за допомогою «дрилятора» для вишень). Залийте 3 скл. соку, додайте паличку кориці й варіть, доки алича не стане м'якою.
Додайте цукор на свій смак. До залишку соку (1 скл.) додайте крохмаль або кисіль, розмішайте. Влийте в киплячу рідину, енергійно перемішайте, дайте закипіти, щоб загусло.
Охолодіть і поставте в холодильник. Зваріть макарони, охолодіть. Подавайте холодник із макаронами та ложкою сметани.
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