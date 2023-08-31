Приготувати зможуть навіть діти: запашний десерт для шоколадоголіків від Лізи Глинської

Відома українська кулінарка Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати шоколадний торт «Прага» в домашніх умовах, поділилася рецептом ароматного шоколадного десерту.

«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ароматний та надзвичайно смачний десерт для шоколадоголіків. Цей десерт готується дуже легко та приготувати його зможуть навіть діти. Обов'язково спробуйте!» — написала вона.

Інгредієнти: — 200 г чорного шоколаду (70%)

- 180 г вершкового масла (жирністю 82%)

- 250 г яєць (5 шт)

- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

- 2 г солі (1/3 ч. л.)

- 30 г борошна (1 ст. л. з гіркою)

- (додатково) 20 г какао-порошку (2 ст. л. без гірки) Спосіб приготування: — Об'єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.

- Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.

- Беремо роз'ємну форму діаметром 20−22 см, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.

- Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.

- Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було комочків.

- Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.

- Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.

- Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3−4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.

- Готово, куштуємо та насолоджуємось.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати шоколадний десерт із лохиною.

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