«Неймовірне поєднання смаків»: рататуй з м'ясом та баклажанами від Тетяни Литвинової

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом смачного лечо, розповіла, як приготувати рататуй з баклажанів з мʼясом.

«Рататуй з баклажанів з мʼясом. Надзвичайно смачна та приваблива страва, яка може стати вашою фірмовою в цьому році! Багато овочів і надзвичайно соковите мʼясо в середині, те що треба, щоб задовольнити усіх, і хлопців і дівчат. Баклажани в сезоні, тож приготуйте їх за новим рецептом, де вони не смажаться і відварюються, що робить цю страву ще й здоровою», — розповіла вона.

Інгредієнти: баклажани 800 г,

помідори 350−450,

картопля 600 г,

фарш м’ясній 350 г,

цибуля 170 г,

кінза 50 г,

панірувальні сухарі 20,

молоко 50,

моцарелла 200 г,

масло топлене 20 г,

томатне пюре 200 г,

сіль 1 ч л/ перець½ ч л/ кориандр1 ч л/ сухий часник ½ ч л Спосіб приготування (для форми 24/28 см): 1. Баклажани та картоплю нарізати тоненькими слайсами.

2. Відварити в підсоленій воді 10−15 хвилин в окремих ємностях.

3. До мʼясного фаршу додати пінірувальні сухарі, замочені у молоці, спеції, підсмажену та смажену в пюре цибулю, нарізану зелень і добре змішати.

4. Помідор нарізати слайсами.

5. Зробити сендвіч з картоплі, баклажану, фаршу та помідору.

6. Викласти в форму. Як що кругла форма то по колу, як що прямокутна як у мене то рядками.

7. Змастити «сендвічі» зверху томатним пюре за допомогою пензлика и присипати натертою моцарелою.

8. Запікати при 180 градусах 35 хвилин.

«Страва виглядає і смакує неймовірно! Ваші гості будуть у захваті! Ніжна, соковита і ароматна, з мʼяким баклажаном і картопелькою, та з соковитою котлеткою в середині та розплавленою моцарелою зверху, стане вашою улюбленою в цьому сезоні», — повідомила Литвинова.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баклажани у паніровці, швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю, а також баклажани в мультиварці.

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