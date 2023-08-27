«Неймовірне поєднання смаків»: рататуй з м'ясом та баклажанами від Тетяни Литвинової
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом смачного лечо, розповіла, як приготувати рататуй з баклажанів з мʼясом.
«Рататуй з баклажанів з мʼясом. Надзвичайно смачна та приваблива страва, яка може стати вашою фірмовою в цьому році! Багато овочів і надзвичайно соковите мʼясо в середині, те що треба, щоб задовольнити усіх, і хлопців і дівчат. Баклажани в сезоні, тож приготуйте їх за новим рецептом, де вони не смажаться і відварюються, що робить цю страву ще й здоровою», — розповіла вона.
Інгредієнти:
баклажани 800 г,
помідори 350−450,
картопля 600 г,
фарш м’ясній 350 г,
цибуля 170 г,
кінза 50 г,
панірувальні сухарі 20,
молоко 50,
моцарелла 200 г,
масло топлене 20 г,
томатне пюре 200 г,
сіль 1 ч л/ перець½ ч л/ кориандр1 ч л/ сухий часник ½ ч л
Спосіб приготування (для форми 24/28 см):
1. Баклажани та картоплю нарізати тоненькими слайсами.
2. Відварити в підсоленій воді 10−15 хвилин в окремих ємностях.
3. До мʼясного фаршу додати пінірувальні сухарі, замочені у молоці, спеції, підсмажену та смажену в пюре цибулю, нарізану зелень і добре змішати.
4. Помідор нарізати слайсами.
5. Зробити сендвіч з картоплі, баклажану, фаршу та помідору.
6. Викласти в форму. Як що кругла форма то по колу, як що прямокутна як у мене то рядками.
7. Змастити «сендвічі» зверху томатним пюре за допомогою пензлика и присипати натертою моцарелою.
8. Запікати при 180 градусах 35 хвилин.
«Страва виглядає і смакує неймовірно! Ваші гості будуть у захваті! Ніжна, соковита і ароматна, з мʼяким баклажаном і картопелькою, та з соковитою котлеткою в середині та розплавленою моцарелою зверху, стане вашою улюбленою в цьому сезоні», — повідомила Литвинова.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баклажани у паніровці, швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю, а також баклажани в мультиварці.150