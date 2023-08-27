37.65 / 38.50 40.97 / 41.97
Київ: +32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Неймовірне поєднання смаків»: рататуй з м'ясом та баклажанами від Тетяни Литвинової

14:54 27 серпня 2023
Рататуй з м&#39;ясом та баклажанами

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом смачного лечо, розповіла, як приготувати рататуй з баклажанів з мʼясом.

«Рататуй з баклажанів з мʼясом. Надзвичайно смачна та приваблива страва, яка може стати вашою фірмовою в цьому році! Багато овочів і надзвичайно соковите мʼясо в середині, те що треба, щоб задовольнити усіх, і хлопців і дівчат. Баклажани в сезоні, тож приготуйте їх за новим рецептом, де вони не смажаться і відварюються, що робить цю страву ще й здоровою», — розповіла вона.

Інгредієнти:

баклажани 800 г,
помідори 350−450,
картопля 600 г,
фарш м’ясній 350 г,
цибуля 170 г,
кінза 50 г,
панірувальні сухарі 20,
молоко 50,
моцарелла 200 г,
масло топлене 20 г,
томатне пюре 200 г,
сіль 1 ч л/ перець½ ч л/ кориандр1 ч л/ сухий часник ½ ч л

Спосіб приготування (для форми 24/28 см):

1. Баклажани та картоплю нарізати тоненькими слайсами.
2. Відварити в підсоленій воді 10−15 хвилин в окремих ємностях.
3. До мʼясного фаршу додати пінірувальні сухарі, замочені у молоці, спеції, підсмажену та смажену в пюре цибулю, нарізану зелень і добре змішати.
4. Помідор нарізати слайсами.
5. Зробити сендвіч з картоплі, баклажану, фаршу та помідору.
6. Викласти в форму. Як що кругла форма то по колу, як що прямокутна як у мене то рядками.
7. Змастити «сендвічі» зверху томатним пюре за допомогою пензлика и присипати натертою моцарелою.
8. Запікати при 180 градусах 35 хвилин.

«Страва виглядає і смакує неймовірно! Ваші гості будуть у захваті! Ніжна, соковита і ароматна, з мʼяким баклажаном і картопелькою, та з соковитою котлеткою в середині та розплавленою моцарелою зверху, стане вашою улюбленою в цьому сезоні», — повідомила Литвинова.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати баклажани у паніровці, швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю, а також баклажани в мультиварці.

150

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова з дочкою та колишнім чоловіком

«Блакитна кров»: в рф вияснили причини «зарозумілої» поведінки старшої доньки Примадонни Христини Орбакайте

Гороскоп

У Раків несподівані зміни на краще, Левів чекає бій із сильним противником, а Дівам допоможе холоднокровність: гороскоп на 27 серпня 2023 року

військові

В Україні планують видавати більше повісток: кому приготуватися

Військовослужбовці ЗСУ у позашляховику

Конфіскація авто на потреби армії: які машини під неї точно не потраплять

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту