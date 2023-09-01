Картопляний салат із сочевицею та ароматною заправкою: ситно та смачно

Осінь — час нових страв. І, зрозуміло, салатів. Вони можуть містити соління і, звісно, сезонні овочі. У всіх із нас уже є свої улюблені рецепти. Але чому не додати до своєї записної книжки щось нове, незвичайне?

Рецептом смачної страви поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати пряні печериці.

- Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний і незвичайний салат, — каже Елла Іванова. — Чорна сочевиця містить велику кількість білка, а також вітамінів і мінералів. Думаю, цей салат сподобається вам і вашим близьким.

Картопляний салат із сочевицею та ароматною заправкою Для соусу (заправки) 1 зубок часнику

1 чайна ложка лимонного соку

1 чайна ложка бальзаміку

Мед (за смаком)

1 столова ложка рослинної олії

1 цибулина

Перець і сіль за смаком Для салату 3 відварені картоплини

100 г відвареної чорної сочевиці

100 г солоних огірків

Зелень

Сочевицю заливаємо водою на 2 години. Відварюємо до готовності. Відварюємо і картоплю. Її та огірки ріжемо кубиками, додаємо сочевицю та інші інгредієнти. Заправляємо соусом.

Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з огірками та креветками.

Фото з альбому Елли Іванової

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