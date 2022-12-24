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Кутя на Різдво з особливим смаком: готуємо найголовнішу страву святкового стола

10:50 25 грудня 2022
кутя

Святвечір неможливо уявити без куті. І в кожному регіоні України існували свої неповторні рецепти, які передавалися з покоління у покоління. Фудблогерка Марина Хвіль успадкувала цей рецепт від мами, готує кутю лише так. А додає до неї незвичний інгредієнт, з яким страва набуває іншого смаку.

Інгредієнти:

  • 0,5 кг пшениці,
  • 200 г маку сухого,
  • 150 г цукру,
  • 2 ст.л. меду,
  • 1 стакан узвару або кип’ячої води
  • 150 г борошна,
  • за бажанням можна додати родзинки, горіхи.

Процес приготування у відеорецепті:

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