Кутя на Різдво з особливим смаком: готуємо найголовнішу страву святкового стола
Святвечір неможливо уявити без куті. І в кожному регіоні України існували свої неповторні рецепти, які передавалися з покоління у покоління. Фудблогерка Марина Хвіль успадкувала цей рецепт від мами, готує кутю лише так. А додає до неї незвичний інгредієнт, з яким страва набуває іншого смаку.
Інгредієнти:
- 0,5 кг пшениці,
- 200 г маку сухого,
- 150 г цукру,
- 2 ст.л. меду,
- 1 стакан узвару або кип’ячої води
- 150 г борошна,
- за бажанням можна додати родзинки, горіхи.
Процес приготування у відеорецепті:84
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