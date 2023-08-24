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Варення «слива в шоколаді»: насолода з насолод

22:30 25 серпня 2023
Варення «слива в шоколаді»

Мабуть, у кожного з нас є улюблене варення. У когось вишневе, у когось полуничне чи малинове, а у когось з ожини… Проте є смаколики, які подобаються усім. Саме до таких належить варення «слива у шоколаді». Його смак дещо нагадує смак цукерок. Отож, варто приготувати.

Рецептом смакоти з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова.

- Варення «слива в шоколаді» — насолода з насолод, — говорить Альона Рубльова.—Дуже важливо, щоб какао було якісним. Думаю, це варення сподобається і дорослим, і дітям.

Сливово-шоколадне варення

  • 1 кг слив
  • 700 г цукру
  • какао 100 г
  • кориця мелена — 2 чайних ложки
  • мускатний горіх мелений — 2 чайних ложки

Сливи миємо, просушуємо, виймаємо кісточку, засипаємо цукром, залишаємо на ніч, щоб добре виділився сік. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин, не мішаючи. Струшуємо посудину з варенням. Залишаємо на другий день, кип'ятимо 10 хвилин, струшуємо, відставляємо до наступного дня. На третій день какао змішуємо з цукром, висипаємо до варення, кип'ятимо 10 хвилин. За 5 хвилин до кінця додаємо корицю і мускатний горіх.

Варення готове!

Нагадаємо рецепт персикового варення з паприкою.

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