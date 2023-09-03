Повернення ухилянтів з-за кордону: в Мін’юсті прояснили ситуацію

Основною проблемою екстрадиції українців-ухилянтів із-за кордону є побоювання інших країн, які пов'язані з безпекою.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону «Єдині новини». Він підкреслив, що влада вже має план дій.

«Навіть за очевидними випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топ-корупціонери, які втікали за кордон — навіть їх не вистачає, щоб забезпечити екстрадицію, тому що в країнах Європи суди дуже обережно ставляться до питань екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас війна триває», — сказав Малюська.

Він додав, що адвокати ухилянтів апелюють до небезпек, пов'язаних з війною.

«У нас зараз є план дій, як на це реагувати. Зараз у Верховній Раді є спеціальний закон, який запровадить окремий режим утримання, щоб вжити додаткових заходів їхньої безпеки, щоб гарантувати більшу ефективність екстрадиції», — сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, що Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує дозволити співробітникам ЖКГ, ОСББ та інших організацій, які обслуговують житлові будинки, подавати у військкомати відомості про призовників і військовозобов'язаних і вручати повістки про виклик до ТЦК та СП. Крім цього, цей документ пропонує мобілізувати лише «мотивованих патріотів», а громадян, які не бажають воювати, залучати до роботи на економіку держави.

Фото СБУ

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