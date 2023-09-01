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Лечо без оцту та стерилізації на зиму: дуже простий рецепт

20:15 2 вересня 2023
Лечо без оцту та стерилізації на зиму

Якщо ви шукаєте рецепт заготовки на зиму болгарського перцю з максимальною користю і натуральним смаком, тоді цей рецепт лечо без оцту обов'язково візьміть на замітку. Ця заготовка готується легко та швидко. А перчик виходить апетитний і смачний! Його також можна додавати при приготуванні інших страв, ділиться авторка кулінарного каналу «Во» Юлія Ковальчук, яка раніше дала рецепт помідорів з базиліком і часником на зиму без стерилізації.

Інгредієнти:

  • Помідори — 2 кг
  • Болгарський перець — 3 кг
  • Цукор — 1 склянка (180 г)
  • Олія — 1 склянка (200 мл)
  • Кам'яна сіль — 2 ст. л. (за смаком)
  • Склянка об'ємом 200 мл

Процес приготування страви докладно у відео.

Нагадаємо рецепт тушкованих реберець в томатному соку з чорносливом.

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