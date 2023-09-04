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Суспільство та люди

У якому разі у страховому стажі врахують період догляду за особою з інвалідністю І групи: роз'яснення ПФУ

18:55 4 вересня 2023
Догляд за недієздатною особою

До страхового стажу з метою обчислення пенсії враховують не лише службу в армії (при цьому можна розраховувати ще й на пільгові умови), але й період догляду за особою з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності).

Як роз'яснили в Пенсійному фонді, згідно із законодавством, останній зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Такий період враховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що формуються на підставі звітів органу соціального захисту населення.

Нагадаємо також, що нещодавно Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати по країні, який суттєво впливає на призначення та розрахунок пенсії.

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