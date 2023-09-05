Фаршировані по-українські томати від Тетяни Литвинової: справжнє свято смаку та здорового харчування

Тетяна Литвинова відома як суддя кулінарного шоу «Майстер Шеф Україна», а також кулінарного експерта програми «Все буде добре». Також вона була власницею власного ресторану і вже понад 25 років готує різноманітні страви, активно ділячись рецептами у Мережі.

Декілька годин тому Тетяна Литвинова запропонувала шанувальників страву «Томати фаршировані по-українські».

«Сезон томатів у розпачі, то давайте насолоджуватись сезоном на повну. Не тільки свіжими, а й запечені в духовці з соковитою начинкою, то просто топчик», — зазначає вона.

Інгредієнти: помідори 1700−2000 г,

фарш 600 г,

сіль 10 г/ перець/кориандр/ часник сушеній/ чілі за смаком,

панірувальні сухарі 30,

кінза 100 г,

масло топллене 20 г,

цибуля 200 г,

гречка (суха) 40 г,

моцарела 100 г Спосіб приготування: 1. Цибулю приготувати на топленому вершковому маслі з 2 ст л води під кришкою 10 хвилин. Після цього збити масу блендером.

2. До фаршу додати панірувальні сухарі, пюре з цибулі, нарізану зелень, замочену з вечора гречку, сіль та спеції за смаком.

3. З томатів зрізати верхівку і вичистити за допомогою ножа та ложки.

4. Начинити помідори та в середину покласти шматочок моцарели. Накрити шляпкою та запікати при 200 градусах 45 хвилин. Гречку можна замінити рисом, булгуром чи кус-кусом, буде також дуже смачно.

Як писали «ФАКТИ», раніше Литвинова запропонувала рецепт вишуканого італійського пирога.

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