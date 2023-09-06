Окупанти вдарили по ринку у центрі Костянтинівки: багато загиблих (фото, відео)

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Вдень 6 вересня армія рф вдарила по Костянтинівці Донецької області. Удар прийшовся по ринку у центрі міста. Попередньо відомо про 16 загиблих, повідомляє Радіо Свобода.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття співчуття всім, хто втратив рідних.

«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!» — заявив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Пожежу локалізовано.

Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник. Триває розбір завалів.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди.

Як писали «ФАКТИ», 2 квітня російські окупанти також обстріляли Костянтинівку. Тоді було атаковано центр міста, троє людей загинули, 6 поранені.

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