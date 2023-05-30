Тонкі млинці з сиром: смачно та ситно

Тоненькі млинці з начинкою з сиру — справжня смакота. І якщо ви любите ці ласощі, час навчитися їх готувати.

Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного соусу для рибних та овочевих страв.

- Цей рецепт варто взяти на замітку, — каже Елла Іванова. — Він легкий і простий.

Млинці з сиром Тісто 200 г молока

50 г окропу

2 жовтки

15 г цукру

Сіль (за смаком)

30 г олії

100 г борошна Начинка 200 г сиру

2 білки

20−30 г цукру

4 г ванільного цукру

20 г вершкового масла для змащування млинців

Яйця збити з цукром і сіллю, додати частину молока і просіяне борошно. Усе добре перемішати, додати решту молока. За такого способу тісто вийде еластичним, без грудочок. Потім влити окріп. Дати тісту трохи постояти і додати олію.

Обсмажуємо на сковороді. Начиняємо сиром із цукром і збитим білком. Змащуємо вершковим маслом. Запікаємо в духовці 15 хвилин за температури 180 градусів під фольгою, а потім ще 5 хвилин без фольги.

Смачного!

Нагадаємо рецепт зеленого соусу з руколи та кінзи.

Фото з альбому Елли Іванової

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