Тонкі млинці з сиром: смачно та ситно
Тоненькі млинці з начинкою з сиру — справжня смакота. І якщо ви любите ці ласощі, час навчитися їх готувати.
Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного соусу для рибних та овочевих страв.
- Цей рецепт варто взяти на замітку, — каже Елла Іванова. — Він легкий і простий.
Млинці з сиром
Тісто
- 200 г молока
- 50 г окропу
- 2 жовтки
- 15 г цукру
- Сіль (за смаком)
- 30 г олії
- 100 г борошна
Начинка
- 200 г сиру
- 2 білки
- 20−30 г цукру
- 4 г ванільного цукру
- 20 г вершкового масла для змащування млинців
Яйця збити з цукром і сіллю, додати частину молока і просіяне борошно. Усе добре перемішати, додати решту молока. За такого способу тісто вийде еластичним, без грудочок. Потім влити окріп. Дати тісту трохи постояти і додати олію.
Обсмажуємо на сковороді. Начиняємо сиром із цукром і збитим білком. Змащуємо вершковим маслом. Запікаємо в духовці 15 хвилин за температури 180 градусів під фольгою, а потім ще 5 хвилин без фольги.
Смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого соусу з руколи та кінзи.
Фото з альбому Елли Іванової52
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