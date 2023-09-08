Салат з інжиром, руколою та моцарелою: смачно та вишукано

Осіннє розмаїття овочів та фруктів вражає. Вересень дарує нам нові смаки й надихає на кулінарну творчість. Чи поєднуються, на вашу думку, інжир, моцарела та рукола? Мабуть, це варто спробувати. Адже не зробивши цього, не отримаєш особисту відповідь на запитання.

Рецептом смачного та вишуканого салату з «ФАКТАМИ» поділилась популярна українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка давала рецепт салату з кавуном, томатами та моцарелою.

- Цей салат не тільки смачний, але й дуже корисний, — говорить Анна Конда. — Кожен інгредієнт — справжня скарбниця здоров’я. До того ж страва гарно виглядає на тарілці! Тож її варто запропонувати й гостям. Вони будуть вам вдячні.

Салат з інжиром, руколою та моцарелою Інгредієнти (на 2 порції) Інжир — 3 шт.

Моцарела — 100 г

Рукола — 70 г

Оливкова олія, лимонний сік, сіль та перець (за смаком)

Промиту та висушену руколу розкладаємо на тарілочки. Розрізаємо дольками інжир та красиво викладаємо зверху. Додаємо шматочки сиру моцарела. Солимо та перчимо. Заправляємо оливковою олією з лимонним соком

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з лохиною та руколою.

Фото з альбому Анни Конди

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