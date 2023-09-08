На станції київського метро «Дорогожичі» запрацювало бюро знахідок: втрачені документи там не шукайте

В Київському метро, де періодично кияни скаржаться на збій з оплатою за проїзд, запрацювало бюро знахідок.

Бюро знаходиться у вестибюлі станції «Дорогожичі» у приміщенні колишніх кас. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Графік роботи: щодня з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — із 08:00 до 15:45, субота-неділя — вихідний. Технічна перерва — з 12:00 до 12:45. Телефон для довідок: 044−238−43−13.

«Бюро знахідок метрополітену приймає лише речі. Документи, знайдені на станціях, передають працівникам правоохоронних органів, тому при їхньому пошуку необхідно звертатися до поліції», — йдеться у повідомленні.

У метрополітені закликають пасажирів не торкатись забутих речей на станції, про знахідку повідомити чергового або працівника поліції.

В разі виявлення забутих речей у вагоні поїзда, одразу повідомити машиніста електропоїзда через переговорний пристрій «Пасажир-Машиніст», що розташований у вагоні.

Бюро знахідок «Київського метрополітену» було створено у 1982 році. Розташовувалась комора забутих речей весь цей час на станції «Нивки».

Нагадаємо, цього року у Києві перейменували три станції метро. Так, «Площа Льва Толстого» стала називатись «Площа Українських Героїв», станція «Дружби народів» — «Звіринецька». Проєктна станція «Проспект Правди» буде станцією «Варшавська».

Як виявилось, не всі кияни користуються підземкою. Популярний телеведучий та шоумен Григорій Решетнік розповів, що нещодавно вперше повів своїх синів у метро, де їм дуже сподобалось.

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